SAN VALENTINO: INDAGINE GROUPON, PER 23% VENETI PARTNER è PERFETTO (2)

11 febbraio 2018- 18:25

(AdnKronos) - Ci sono poi altri difetti che – per quanto fastidiosi – riescono ad avere un risvolto positivo. Ad esempio? Il 28% degli utenti veneti Groupon afferma di avere un partner totalmente privo di senso pratico, ma di apprezzare molto il suo essere fantasioso, in tutte le situazioni. Al secondo posto dei difetti più perdonati c’è chi non sa mai dire di no, perché nasconde la capacità di assecondare tutte le scelte! Terzo gradino del podio per chi è geloso, perché sicuramente non ha in mente nessun altro oltre alla propria dolce metà.Oltre ai difetti caratteriali, ci sono delle piccole imperfezioni fisiche che spesso caratterizzano ognuno di noi, rendendolo in qualche modo speciale. Su alcuni di questi difetti i veneti sono pronti a passarci sopra…vedendoci anche un lato positivo. Il 28% degli utenti dichiara che l’altezza non è assolutamente un problema anzi, si sa, nella botte piccola c’è il vino buono, mentre il 23% confessa di essere tremendamente attratto dalla pelata sexy. Al terzo posto con il 15% dei voti ci sono le labbra non pervenute, che potrebbe essere stimolante scoprirle. Il naso importante invece è al quarto posto (14%)… anche Dante Alighieri in fin dei conti ce l’aveva! Fanalino di coda a pari-merito con il 10% dei voti, le orecchie a sventola, in fondo con il giusto taglio di capelli il gioco è fatto e le gambe storte, perché si sa che tanto quando si parla, ci si guarda negli occhi.Difetti a parte, l’amore prima o poi deve superare la prova del nove sotto le lenzuola. E in questo caso i difetti come vengono visti? Il 48% dei veneti ritiene che la lentezza non sempre sia un difetto, mentre il 25% afferma che il proprio partner è totalmente irrazionale nella vita di coppia, ma poi a letto è così fantasioso che si fa perdonare tutto. Infine, il 15% sostiene che, nonostante ci sia un momento per parlare ed uno per agire, i chiacchieroni sono molto amati.