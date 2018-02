SAN VALENTINO: 'LIDO IN LOVE', A VENEZIA UNA GIORNATA DEDICATA ALL'AMORE

11 febbraio 2018- 17:18

Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - Lido in Love. L'isola più famosa della laguna veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: “Love Market”, “Selfie in Love” e “Walk in Love”.Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in “Lido in Love”: l’isola dedicata all’amore. Dalle 10 alle 17.30 sarà possibile passeggiare tra gli stand del “Love Market” e acquistare gadget e monili da regalare all'amata o all'amato in segno d’amore, ma soprattutto gli innamorati potranno fotografarsi in una postazione privilegiata con alle spalle il panorama di Venezia, la città più romantica al mondo, e immortalare il loro amore avendo sullo sfondo il Campanile di San Marco e Palazzo Ducale.Infatti, sarà allestita un'area per le fotografie, un fotografo scatterà le immagini a tutti coloro che vorranno, sotto la Vela dell'imbarcadero di Piazzale Santa Maria Elisabetta con una speciale coreografia di palloncini a forma di cuore che si illumineranno con il calar della sera. I negozianti e gli esercizi pubblici del Lido di Venezia sono stati invitati ad allestire le vetrine e gli interni dei negozi, dei bar e dei ristoranti, con una coreografia a tema: in questo modo i turisti e i residenti saranno immersi in un’atmosfera magica dedicata all’amore.