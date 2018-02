SAN VALENTINO: 'LIDO IN LOVE', A VENEZIA UNA GIORNATA DEDICATA ALL'AMORE (2)

11 febbraio 2018- 17:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La terza edizione di “Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l' associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti per lavorare assieme con l’obiettivo comune di puntare alla rinascita e allo sviluppo a livello economico e sociale del Lido di Venezia, una delle zone più esclusive di Venezia con oltre 10 chilometri di spiagge, ricco di storia, arte e natura. Tra le altre iniziative a favore degli innamorati, sarà allestita una bacheca, dove gli innamorati potranno affiggere le loro dediche d’amore, le promesse e semplici pensieri facendo seguire le frasi dall’hasthag #Tiamoperché e #CercaAmore.La giornata dedicata all'amore inizierà alle 11.15 con l’apertura ufficiale della giornata dedicata agli innamorati con l’esibizione di Yasmin Boem, studentessa di canto del Liceo musicale Marco Polo di Venezia che canterà dal vivo "Una Canzone d'amore". Alle 11.30 è prevista la partenza per “Walk in Love”: l’invito degli organizzatori è di camminare con il proprio amato, oppure la propria amata, percorrendo il tragitto che va da Piazzale Santa Maria Elisabetta al piazzale del Casinò del Lido di Venezia, un percorso che racchiude il senso del viaggio di una coppia.