SAN VALENTINO: 'LIDO IN LOVE', A VENEZIA UNA GIORNATA DEDICATA ALL'AMORE (3)

11 febbraio 2018- 17:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il “Grande Cuore dell'Amore Universale”. Alle ?15.30 poi spazio al Flashmob #OneBillionRising, per dire no alla violenza sulle donne. Alle 16 è prevista la Camminata nordica, con la partecipazione di Nordic Walking Venezia "Serenissima" di Andrea De Favari.E al tramonto tutti gli innamorati sono invitati a dichiarare il loro amore con il “Love Mob #sayloveyou”. La dichiarazione d'amore più bella per originalità e romanticismo, scelta da Proloco di Lido e Pellestrina vincerà un weekend romantico. Per iscrizioni: prolocolidopellestrina@gmail.com