SAN VALENTINO: PENITENZA A TAVOLA, IN VENETO SI FESTEGGIA LA POLENTA E 'RENGA'

11 febbraio 2018- 16:44

Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - Niente cene lussuriose per gli innamorati che hanno deciso di prenotare negli agriturismi di Coldiretti per la serata di San Valentino. Gli agrichef assicurano sicuramente atmosfera romantica, luci soffuse e raffinatezza a tavola rispettando però la tradizione che prevede per il giorno delle Ceneri il piatto che inaugura un periodo morigerato come la Quaresima. 14 febbraio dunque per le coppie all’insegna della polenta e “renga” (aringa ndr) che un tempo celebrava proprio la fine dei dolci e della gioia del Carnevale per consacrare la preparazione spirituale alla Pasqua. "Nelle oltre 600 aziende di Terra Nostra che garantiscono accoglienza e pasti a km zero la creatività in cucina non mancherà – assicura Diego Scaramuzza presidente regionale – dagli ingredienti che stimolano l’erotismo ai vini che danno la giusta ebbrezza. Certo è che quest’anno il tagliere di crema di mais e l’aringa salata non potranno mancare nei menù di questa edizione 2018. E se pensiamo che una volta il pesce veniva appeso perché un’intera famiglia potesse strofinare le fette rafferme di farina gialla o bianca possiamo ora ritrovare in questo gesto molto del sentimento che ci faccia credere a quanto siamo invece fortunati oggi".