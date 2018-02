SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI

11 febbraio 2018- 19:38

Verona, feb. (AdnKronos) - Più eventi culturali, ospiti di fama nazionale, Ponte Pietra tra le location della manifestazione, sono le principali novità dell’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, la tradizionale rassegna di eventi promossa dal Comune in concomitanza con la festa di San Valentino. Più di cento le iniziative in programma dal 14 al 18 febbraio, che faranno di Verona la capitale indiscussa dell’amore.“Carnevale, Verona in Love, mezza maratona di Giulietta e Romeo, si susseguono nel giro di pochi giorni o addirittura coincidono in una città la cui capacità attrattiva cresce insieme alla qualità delle proposte – spiega il Sindaco Federico Sboarina –. Fermo restando che Verona in Love è, da sempre, volutamente pensata per festeggiare l’amore e tutti gli innamorati, quest’anno abbiamo scelto un programma di eventi in grado di soddisfare tutti, famiglie, bambini e anche sportivi. In linea poi con il principio di delocalizzare le manifestazioni, banchetti ed eventi saranno ospitati, oltre che in piazza dei Signori, anche in Cortile Mercato Vecchio e Ponte Pietra”.“L’obiettivo è quello di attribuire alla manifestazione una valenza sempre più culturale – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani –, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di visitare i nostri musei e partecipare alle iniziative promosse per l’occasione”.