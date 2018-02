SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (2)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - Grazie alla collaborazione di Agec, dal 14 al 18 febbraio la funicolare che porta a Castel San Pietro prolungherà l’apertura fino alle 20. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta, ad eccezione di eventuali riduzioni o gratuità per gli aventi diritto. Informazioni: museicivici.comune.verona.itVisite guidate a tema alla Tomba di Giulietta presso Museo degli Affreschi 'G.B. Cavalcaselle', al Museo Lapidario Maffeiano, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico al Teatro Romano, al Museo di Castelvecchio.Tomba di Giulietta presso il Museo degli Affreschi: “Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa”- “Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light”- Visita guidata in Museo, per adulti. Senza prenotazione. Giorni: 14, 17 e 18 febbraio dalle ore 16 alle 18, con partenza ogni 20 minuti (ultimo giro ore 17.40).