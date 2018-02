SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (3)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - Museo di Castelvecchio. L’AMORE PROFANO: “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio ore 11. Durata: 1 ora. Museo di Storia Naturale: Nascere piccoli piccoli- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.Giorni: 17 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.Museo Lapidario Maffeiano: AMORE TRA MITO E REALTA’: “Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di roccia” - Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 11. Durata: 1 ora.Museo Archeologico al Teatro Romano: IL GIOCO DELL’AMORE- “La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.2 x 1 Casa di Giulietta e “Van Gogh Alive - The Experience- Dal 14 al 18 febbraio 2018 i possessori di due biglietti di ingresso alla Casa di Giulietta, previa presentazione degli stessi presso la biglietteria della mostra “Van Gogh Alive - The Experience” al Palazzo della Gran Guardia, potranno usufruire della formula 2X1: con l’acquisto di un biglietto di ingresso intero, ne riceveranno uno in omaggio per la mostra (informazioni: www.vangoghverona.it).