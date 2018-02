SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (4)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - Altre iniziative in città. Mostra di cartoline dei primi del Novecento a tema sentimentale: dal 13 al 28 febbraio 2018 - Spazio Filatelia di Verona, via Dietro Teatro Filarmonico 11. Spettacolo teatrale “Romeo and Juliet”, organizzato da Casa Shakespeare: mercoledì 14 Febbraio ore 18.30 - Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8. Regia di Solimano Pontarollo. Durata: 60 minuti ca. Lingua: Lo spettacolo è recitato in italiano con interventi in lingua originale. A fine spettacolo brindisi con gli attori.Premio “Cara Giulietta” alle lettere più belle: venerdì 16 Febbraio, ore 18. Casa di Giulietta. L’evento clou dedicato alle lettere a Giulietta che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici del Club di Giulietta. La giuria, composta dalle “Segretarie di Giulietta” che da anni si occupano di questo straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha scelto le tre missive più belle. Christoph Hartwig, Monica Gomez Delgado e Gisele Fialho Mota arriveranno da Germania, Spagna e Brasile per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva cornice della casa di Giulietta, il premio dedicato alle lettere d’amore. Informazioni: Club di Giuliettawww.julietclub.com, info@julietclub.com tel.39 045 533115, cell. 3358259935.Spettacolo teatrale “Mezzanotte per amar”: venerdì 16 Febbraio ore 21Teatro Laboratorio (ex Arsenale).L'ultima produzione del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio “Mezzanotte per amar”, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Un percorso semiserio sull'amore visto attraverso gli occhi di poeti e scrittori che l'hanno cantato, passeggiando tra passato e presente scanzonatamente qui e là tra poesia, letteratura e teatro con ironiche incursioni musicali.