SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (5)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - “La carezza di un verso”- Cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del concorso FIDAS di poesia : sabato 17 Febbraio 2018 ore 11, Sala Farinati della Biblioteca Civica. Un appuntamento che apre i festeggiamenti per i 20 anni di attività di Fidas Verona. Tema delle poesie: "Quando sei triste, un amico ti apre il cuore e vi getta manciate di luce". In questa edizione sono stati una quarantina i partecipanti al concorso. Due le categorie in gara: la prima, riservata a partecipanti di età inferiore ai 30 anni, la seconda per i poeti con un’età maggiore.Le poesie vincitrici saranno pubblicate sul sito web www.fidasverona.it. L’idea di fondo è che la poesia possa contribuire a sensibilizzare sul tema della donazione del sangue, di cui è sempre alto il bisogno. Informazioni: Fidas Verona.“I segreti di Romeo e Giulietta”- Caccia al Tesoro Verona in Love 2018 Sabato 17 Febbraio 2018 dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Mercato Vecchio. “Non c’è mondo per me al di fuori delle mura di Verona: solo purgatorio, tortura, lo stesso inferno. Bandito da qui, è come fossi bandito dal mondo; e l’esilio dal mondo vuol dir morte”. Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d'amore più famosa del mondo.Un evento Play the City organizzato in collaborazione con il Comune di Verona.Rinfresco al termine della Caccia al Tesoro offerto dalla Trattoria Al Bersagliere.Nell'ambito di Verona in Love, per le vie del centro cittadino si sviluppa la manifestazione Dolcemente in Love, promossa dal Comitato per Verona Confcommercio e Confesercenti: mercatini di prodotti tipici e tradizionali locali, mastri cioccolatai, pasticceri, opere del proprio ingegno, musica, balli, presentazioni di artisti e tanto altro ancora.