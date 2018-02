SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (6)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - Tra le varie iniziative, da segnalare: Mercoledì 14 febbraio ore 12 in Piazza dei Signori: Inaugurazione della manifestazione con taglio del nastro.A seguire, presentazione dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti, con Luca Campedelli, presidente Comitato Organizzatore e Valerio Aspromonte, campione olimpico di fioretto a squadre (Londra 2012).Mercoledì 14 febbraio ore 17.15 – 17.45: Italian Love song - special guest: Michele Zarrillo. Sabato 17 febbraio dalle 16.30 alle 18 e domenica 18 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18, animazione con Prezzemolo, mascotte di Gardaland. Domenica 18 febbraio: dalle 18 alle 19 , Cartoon Love song Special guest – Cristina D’Avena.Poste Italiane ha creato un apposito annullo postale dedicato all'evento, disponibile presso l'info point di Piazza dei Signori.Due cuori a tavola: evento che porta gli innamorati nei ristoranti aderenti all'iniziativa con menu dedicato e piccolo omaggio. L'elenco degli stessi è disponibile sul sito veronainlove.it.E' stata selezionata, per ogni Circoscrizione, la coppia sposata più anziana, che sarà invitata dai ristoranti aderenti all'iniziativa.Tutti i giorni della manifestazione: Artigiani a Ponte Pietra: è l'area di esposizione e vendita di prodotti artigianali made in Italy. All'interno del mercatino manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese.