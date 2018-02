SAN VALENTINO: VERONA IN LOVE 2018, PIù EVENTI CULTURALI E BANCHETTI (7)

11 febbraio 2018- 19:38

(AdnKronos) - Dolcemente in Love - Chocolate More: I mastri cioccolatai, insieme ai pasticceri si presentano al grande pubblico con il meglio delle produzioni artigianali italiane. Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni non alimentari sono gli ingredienti che conquisteranno i cuori degli innamorati.Un angolo dolce nella città degli eterni innamorati, dove trovare un’idea regalo per il proprio partner! Dolcemente in Love-Mercatino: è l'area di degustazione, esposizione e vendita di prodotti tipici locali, tradizionali e del meglio del made in Italy. All'interno del mercatino manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese.