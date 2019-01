15 gennaio 2019- 11:10 Sangalli: da magistrato a manager, giudice Robledo assume presidenza (2)

(AdnKronos) - Elementi che si sono rivelati decisivi: "Ho accettato e chiesto di nominare io l'audit e l'Organismo di vigilanza dell'azienda", sottolinea Robledo. E "ho deciso di offrire la mia esperienza per un'impresa che ha avuto la capacità di rialzarsi perché credo che se le persone sbagliano e pagano, e hanno intenzione di riprendersi, debbano avere fiducia".In questo senso, "il mio arrivo è stato un segnale forte per l'azienda, ma vuole esserlo anche per il mondo industriale e politico". Perché "per combattere la corruzione non serve l'aumento delle pene o il daspo a vita. Provvedimenti del genere finiscono per condannare un'impresa a chiudere o a essere venduta". Piuttosto, "ritengo che una volta riconosciuti gli errori e pagato il conto con la Giustizia, sia bene che l'opera prosegua".