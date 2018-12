30 dicembre 2018- 21:00 Sangue sul voto in Bangladesh

Dacca, 30 dic. (AdnKronos/Dpa) - Sono almeno 12 le persone rimaste uccise nelle violenze scoppiate oggi in Bangladesh, dove si è votato per le elezioni generali. Gli scontri si sono verificati nonostante le imponenti misure di sicurezza e la violenza si è consumata in particolar modo davanti o nei pressi dei seggi elettorali, tra i sostenitori del governo della potente premier 71enne Sheik Hasina, e gli attivisti dell'opposizione che accusano l'esecutivo di censura, restrizione delle libertà personali e intimidazioni. Gli scontri si sono verificati in molte zone del Paese: tre persone sono morte nella zona sudorientale di Chittagong, due nel distretto settentrionale di Rajshahi e due in quello centrale di Cumilla, uno a Cox, uno a Brahmanbaria, uno a Rangamati, uno a Narsingdi e uno a Bogra. Contestazioni sono arrivate dalla principale alleanza di opposizione, che ha chiesto alla commissione elettorale di annullarle e convocare un nuovo voto. "Respingiamo queste elezioni farsa e vogliamo che la commissione elettorale indica un nuovo voto affidandolo ad un'amministrazione non partisan", ha dichiarato il capo dell'alleanza di opposizione Fronte Jatiya Oikya, Kamal Hossain.