20 aprile 2018- 17:25 Sanità: a Padova superata la soglia dei 500 trapianti di rene pediatrico (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma dietro agli aspetti tecnici e numerici di questa eccellenza della sanità nazionale, veneta e padovana c’è tutta un’organizzazione caratterizzata da attenzione a 360 gradi.Per questo motivo l'equipe nefrologica pediatrica , oltre alle attività assistenziali pre e post trapianto, accompagna i piccoli grandi bambini e le loro famiglie in un percorso che si avvale del contributo di psicologi, nutrizionisti e sociologi. Inoltre dal 2012 la Nefrologia Pediatrica ha ricevuto dalla Regione Veneto il riconoscimento per il progetto "In viaggio per Crescere!". Il progetto è stato organizzato dalla dott.ssa Luisa Murer, responsabile della Unità di Nefrologia Pediatrica-Dialisi e Trapianto, in collaborazione con Don Silvio Zanchetta, responsabile del Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto. Tale progetto, unico a livello nazionale, prevede ogni anno l'organizzazione di Campi scuola sia per i bambini e le loro famiglie sia per gli adolescenti, con la condivisone di varie tematiche non solo della salute ma soprattutto della qualità della vita.