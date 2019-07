23 luglio 2019- 09:52 Sanità: a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Nasce in Italia il primo elenco di medici esperti in Flebologia. L’elenco è stato istituito dal consiglio dell’Ordine dei medici di Palermo che, il 25 giugno, ha individuato i componenti della 'commissione ordinistica per la flebologia'. Compito del team sarà quello di valutare i percorsi formativi dei medici che si occupano della materia, regolamentando il settore, evitando situazioni di squilibrio e dando una giusta collocazione alla figura del medico flebologo."Il nostro compito è quello di assicurare la professionalità dei nostri iscritti ai cittadini – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Salvatore Amato - Poiché la flebologia non rientra nelle branche della medicina specialistica, ma ci sono comunque dei medici che si sono formati, abbiamo istituito questa commissione che valuterà l’inserimento nell’elenco dei professionisti che ne faranno richiesta. Per l’inserimento i componenti della commissione stabiliranno dei criteri, uno tra tutti la formazione. Un marchio di qualità non assoluto ma relativo per una materia ad oggi non ancora regolamentata dal Ministero".