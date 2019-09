28 settembre 2019- 15:48 Sanità: Aiop Sicilia, 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Gli ospedali privati hanno personale in numero sufficiente a garantire un servizio di qualità e ad ottemperare a tutte le norme sulla sicurezza del paziente e per la riduzione del rischio clinico, come si evince, peraltro, dai costanti controlli cui le stesse sono soggette". Così il presidente di Aiop Sicilia Marco Ferlazzo replica al Coordinamento ordini professioni infermieristiche che ha inviato una nota alla commissione Sanità Ars e ai capigruppo in merito al subemendamento sulle dotazioni di personale per le case di cura. "L’Aiop ha sempre prestato la massima attenzione alla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini - sottolinea - Peraltro, molte strutture associate, per loro specifiche esigenze assistenziali superano lo standard minimo previsto attualmente dalla legge, non solo relativamente agli infermieri, ma anche agli ausiliari e prevedono anche figure, come ausiliari specializzati e operatori socio sanitari ancorché non previste dalla legge vigente, per offrire un servizio di qualità. Qui - prosegue - non si tratta di avere un 'minore ritorno economico alla sanità privata', come presume ed afferma nella nota il Coordinamento Opi, ma della stessa sopravvivenza delle strutture e, quindi, con essa degli attuali livelli occupazionali".