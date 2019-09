28 settembre 2019- 15:48 Sanità: Aiop Sicilia, 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' (2)

(AdnKronos) - Ferlazzo ricorda inoltre che "la componente di diritto privato del servizio sanitario regionale ha come corrispettivo, a fronte delle prestazioni rese, solo le tariffe predeterminate dalla Regione, che sono bloccate dal 2007, così come dal 2007 sono bloccati i tetti di spesa. Per cui se dovessero aumentare gli standard in maniera esponenziale e, con essi i costi fissi del personale, che rappresentano il 70% circa dei costi complessivi, moltissime aziende non resisterebbero, in quanto già oggi in equilibrio precario".