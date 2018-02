SANITà: AL VIA RESTYLING PER 59 OSPEDALI IN SICILIA, INTERVENTI PER 224 MLN (2)

7 febbraio 2018- 11:45

(AdnKronos) - Tra i progetti, 15 riguardano opere di ristrutturazione e messa in sicurezza, 19 l’adeguamento e la messa a norma di strutture, 9 l’acquisto di arredi e attrezzature. Diversi quelli che includono la realizzazione di Presidi territoriali di assistenza a Palazzolo Acreide, Pozzallo, Salemi e Ragusa. Tra gli investimenti più ingenti c’è quello di 21 milioni per il nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo (Trapani), dove saranno trasferiti tutti i servizi finora erogati in strutture fatiscenti. A Palermo, invece, per il completamento dell’Ospedale Di Cristina sono destinati 13 milioni (realizzazione del secondo stralcio) e altri 13 per la messa a norma del padiglione 'A' dell’ospedale Cervello. Interventi anche a Catania per la realizzazione del poliambulatorio presso l’ospedale Cannizzaro (13 milioni) e per l’acquisto di attrezzature specialistiche per il pronto soccorso e il poliambulatorio del Policlinico universitario Rodolico (altri 13 milioni).