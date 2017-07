SANITà: ASSESSORE VENETO, NUOVO PASSO DI RIFORMA DEL SISTEMA (3)

25 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Anche il dipartimento per le dipendenze e la salute mentale, cioè i Sert i servizi psichiatrici, dovranno relazionarsi in modo diretto con la rete dei distretti e dei servizi sociosanitari, garante il direttore sociale aziendale”, spiega. “Con i nuovi atti aziendali prende quindi forma un nuovo sistema di cure, che sposta il suo baricentro verso il territorio, in modo di essere più vicino ai cittadini e alle amministrazioni municipali che sono le prime garanti del benessere delle persone e delle comunità - rimarca l’assessore – e lo stiamo facendo non tanto sulla carta, quanto calibrando in modo diverso risorse, piante organiche, architettura dei servizi”.“I risparmi che la riforma delle Ulss produrrà grazie alla riduzione delle apicalità e alla riorganizzazione di alcuni servizi – evidenzia l’assessore – saranno così impegnati nel rafforzamento delle cure territoriali e, in particolare, nel potenziamento di alcune figure, come gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli assistenti sociali, gli psicologi e i tecnici della riabilitazione, che sono il perno di una efficace presa in carico dei pazienti nel territorio".