29 novembre 2018- 13:07 Sanità: Casellati, Lombardia-Veneto-Friuli esempio per intero Paese

Padova, 29 nov. (AdnKronos) - Nelle prestazioni sanitarie, "pur con le differenze demografiche e socio-economiche che caratterizzano Lombardia, Veneto e Friuli, non c'è alcun dubbio che da queste realtà l'intero Paese potrà trarre ispirazione per mettere a sistema le buone prassi ed incentivare standard prestazionali in grado di garantire efficienza, efficacia ed economicità". Lo afferma il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato al convegno organizzato da Confapi Sanità e da Anisap Veneto, su “Sanità vincente, sistemi di eccellenza a confronto–Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia”.