29 maggio 2019- 12:25 Sanità: C.conti, segnali tensione su spesa, criticità livelli assistenza

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - ''Segnali di tensione si colgono dal lato della spesa''. Quest'anno dovranno essere reperite ''maggiori risorse per il personale, per lo slittamento all’anno in corso dei rinnovi contrattuali e la nuova tornata 2019-2021, ma anche per lo sblocco dei tetti'' previsti dall'accordo tra ministero della Salute, Mef e regioni. Lo afferma la Corte dei conti nel rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. Occorre poi ''superare le attuali carenze che, negli anni, hanno portato ad un aggravio di lavoro per gli organici in forza nelle strutture e ad un allungamento delle liste di attesa''.La magistratura contabile rileva anche ''le difficoltà a garantire in tutto il Paese adeguati livelli di assistenza''. E sottolinea come tali ''criticità siano presenti in quasi tutte le aree territoriali''. Il futuro si presenta ancora più impegnativo, perché bisogna considerare ''il progressivo invecchiamento della popolazione e le innovazioni nel campo delle cure''. Il mix dei diversi fattori elencati dalla Corte dei conti e '' le difficoltà in cui si muove ancora oggi la finanza pubblica, richiedono il mantenimento di un’attenta gestione della spesa''.