30 maggio 2019- 16:14 Sanità: Centro Trapianti Veneto al Giro d'Italia insieme a Polstrada e Rcs

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - C’è anche il Centro Regionale Trapianti del Veneto tra i protagonisti che fanno da contorno al Giro d’Italia di Ciclismo 2019. Polizia stradale e Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con Rcs, quest'anno partecipano infatti insieme al Giro d'Italia per promuovere la cultura della donazione di organi. Nei villaggi di partenza di alcune tappe del Giro e del “Giro E” (bici elettriche) è presente un corner nel quale tutti gli appassionati potranno registrare la loro volontà sulla donazione degli organi e conoscere da vicino la sinergia che lega la Rete trapiantologica e la Polizia stradale e domani, 31 maggio, sarà la volta di Treviso e Valdobbiadene, grazie al supporto del personale medico del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto e dei volontari AIDO.In particolare, il Crt Veneto sarà presente a Valdobbiadene, dalle 8.30 alle 9.30 in piazza Marconi alla partenza della tappa 17 del “Giro E” (Valdobbiadene – S.Martino di Castrozza) e a Treviso, alla partenza della tappa 19 del Giro professionisti (Treviso – S.Martino di Castrozza) da Piazza Matteotti a partire dalle ore 10.00 Dal 2016 la Polizia di Stato supporta il Centro Nazionale Trapianti per il trasporto di organi e tessuti in condizioni di estrema urgenza: tale sinergia è stata formalizzata lo scorso mese di febbraio con la sottoscrizione del protocollo d’intesa. L'attività operativa della Polizia scatta quando la diversa dislocazione delle strutture sanitarie interessate e la particolarità dei trapianti da eseguire rischierebbero di compromettere il buon esito dell’intervento.