30 maggio 2019- 16:14 Sanità: Centro Trapianti Veneto al Giro d'Italia insieme a Polstrada e Rcs (2)

(AdnKronos) - Protagonista di uno degli spazi espositivi sarà la Lamborghini Huracàn della Polstrada: un'auto capace di raggiungere i 325 km orari, provvista delle più avanzate dotazioni tecnologiche e attrezzata nel cofano anteriore con un frigobox appositamente adibito al trasporto degli organi.Nel 2018 la Polizia Stradale ha effettuato 4 trasporti a supporto di trapianti incrociati di rene da donatore vivente (i cosiddetti "cross-over"): di questi, ben 3 hanno coinvolto strutture della Regione Veneto, ovvero gli ospedali di Padova e Vicenza.Al 26 maggio 2019, sono stati eseguiti 178 trapianti d’organi nel Veneto. 67 sono stati i donatori di organi in regione , in aumento rispetto ai 65 dell’anno precedente. Al 31 dicembre scorso erano 1250, di cui 27 in età pediatrica, i pazienti in attesa di un organo. Ad oggi sono oltre 400.000 i cittadini che in Veneto hanno espresso in vita la loro volontà favorevole alla donazione di organi e tessuti.