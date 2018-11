16 novembre 2018- 14:50 Sanità: Coletto, attenzione ad antibiotici, cura può essere peggiore del male (3)

(AdnKronos) - “Ciascun cittadino – raccomandano i tecnici della Direzione Regionale Prevenzione - può fare molto per contribuire alla lotta contro la resistenza agli antibiotici, utilizzandoli solo quando strettamente necessari e secondo le indicazioni del medico. Gli antibiotici non sono efficaci contro malattie virali comuni come il raffreddore e l’influenza: in questi casi la loro assunzione è non solo inutile ma anche dannosa, perché favorisce lo sviluppo di batteri resistenti e altera l’equilibrio della flora batterica intestinale”.Il Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 include una linea di lavoro specifica su questa problematica. Inoltre, dal 2017, la Regione è attivamente impegnata nell’implementazione del Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza 2017-2020.