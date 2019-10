2 ottobre 2019- 17:59 Sanità: Conte, 'interventi su ticket non in agenda domattina'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Gli interventi sul superticket e sulla sanità non sono programmati per domattina: il nostro è un progetto riformatore che non scade a dicembre". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo a Cagliari.