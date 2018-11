22 novembre 2018- 18:52 Sanità: Corte Giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie occhio (2)

(AdnKronos) - “Nel sostenere l’opportunità di usare l’Avastin per le maculopatie – ricorda l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – avevamo ampie evidenze scientifiche e oggi possiamo dire che il non esserci arresi alle pur comprensibili logiche commerciali è stata la scelta giusta. A parità di effetto clinicamente accertata– fa notare Coletto – era un nostro dovere morale difendere la possibilità di usare un farmaco dieci volte meno costoso di quello che si voleva imporre per usare il quale, già a maggio 2014, conteggiammo una spesa di 15,2 milioni in più. Mi auguro che questa sentenza faccia scuola”.Davanti alla Corte Ue si erano presentate le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, insieme al Governo e all’Associazione degli Oculisti. La Regione Veneto era rappresentata in aula in Lussemburgo dal professor Bruno Barel, docente di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Padova.