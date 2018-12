5 dicembre 2018- 19:01 Sanità: da Regione Veneto 'equo indennizzo' vittime 'valvole killer'

Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - “Con questo emendamento abbiamo saputo e voluto andare oltre il mero aspetto giuridico, applicando un concetto più ampio di solidarietà sociale, che trova fondamento nell’articolo 2 della Costituzione. È un impegno doveroso a cui era necessario dare risposta”. Con queste parole, l’Assessore al sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, commenta l’approvazione, avvenuta oggi in Consiglio regionale, di un emendamento della Giunta al collegato alla legge finanziaria regionale 2019 che stanzia 500.000 euro quale contributo a titolo di equo indennizzo per il danno subito dalle vittime delle valvole cardiache “killer” e dai loro famigliari ed eredi.“Con il nostro emendamento – aggiunge la Lanzarin – abbiamo riconosciuto un equo indennizzo legandolo alle conseguenze del danno subito. E’ un ristoro di carattere morale laddove non è stato possibile, attraverso altre forme, dare un sostegno alle persone, e ai loro familiari, danneggiati dalle valvole che si sono inopinatamente rotte, o che hanno dovuto sottoporsi a un secondo intervento riparatorio di rimozione e sostituzione”.“In più occasioni – conclude l’Assessore al Sociale – avevamo garantito che avremmo fatto il possibile per venire incontro a chi ha così tanto sofferto, nel 2020 l'indennizzo sarà coperto con ulteriori 350.000 euro.”