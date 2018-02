SANITà: DOMANI GIORNATA RACCOLTA FARMACO, IN VENETO Sì DA 427 FARMACIE

9 febbraio 2018- 12:15

Venezia, 9 feb. (AdnKronos) - Il Veneto aderisce con numeri record (ben più del 10% del totale nazionale) alla Giornata di Raccolta del Farmaco che, in tutta Italia, per tutta la giornata di domani sabato 10 febbraio 2018, consentirà alla gente di entrare in farmacia acquistando farmaci da banco, che verranno poi distribuiti a cura di centinaia di enti caritatevoli a persone bisognose residenti nelle diverse aree di raccolta.“Il Veneto e i Veneti – dice l’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto – hanno una lunga tradizione di generosità e sono da anni ai vertici della classifica virtuosa dei territori che raccolgono di più. Le premesse sono ottime anche quest’anno, con il record assoluto in 18 anni di 427 farmacie aderenti in 220 Comuni di tutte le province e 131 enti caritativi coinvolti”. L’Assessore regionale, con il Vescovo Giuseppe Zenti, sarà domani, sabato 10 febbraio alle ore 11 alla Farmacia Bacchini in Via Giuliari 23 a Verona, per partecipare alla giornata e fare, sottolinea, “semplicemente il mio dovere di cittadino, acquistando i farmaci che mi verranno consigliati dai professionisti della farmacia”.