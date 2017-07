SANITà: DOPO 10 ANNI IN SICILIA PIANO SOCIO-SANITARIO, TUTELATE FASCE DEBOLI

29 luglio 2017- 14:33

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Dopo oltre dieci anni la Sicilia, grazie alla sinergia tra gli assessorati regionali alla Salute e alla Famiglia ha il suo primo Piano socio-sanitario. Il Piano verrà presentato durante una conferenza stampa in programma lunedì prossimo, alle 11 nella sede dell'assessorato alla Salute di piazza Ottavio Ziino, a Palermo. All'incontro con i giornalisti parteciperanno gli assessori alla Salute, Baldo Gucciardi, e alla Famiglia, Carmencita Mangano. Il documento colma vuoti normativi che di fatto impedivano la piena attuazione e l’erogazione dei benefici previsti in questo ambito. Obiettivo del Piano socio-sanitario è tutelare tutte le fasce deboli e a rischio. Sono previsti sistemi di accreditamento per adulti con disabilità, soggetti con dipendenze patologiche e minori, e percorsi di erogazione per le cure domiciliari.