3 maggio 2018- 15:32 Sanità: Fattori (M5S), fake news provocano morti, combatterle un dovere

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Combattere le fake news è importantissimo: in sanità le fake news fanno morti. Quindi c'è assoluto bisogno di un'informazione certificata, fatta da medici indipendenti, pubblici e media seri, coinvolgendo giornalisti obiettivi e senza conflitti d'interessi con la politica o l'industria. Ecco, anche quest'ultimo aspetto è fondamentale". Lo dice all'Adnkronos Elena Fattori, biologa e senatrice M5S celebre anche per le sue posizioni pro-vax, commentando l'intesa stretta tra l'Istituto superiore di sanità, l'Adnkronos Salute e il suo canale Doctor's Life (in onda H24 su Sky - canale 440), per contrastare il dilagare delle fake news in campo sanitario.L'intesa tra l'Iss e l'Adnkronos Salute "l'apprendo con piacere, va oltretutto nella direzione indicata dalla Commissione europea, che ha invitato i singoli Stati ad azioni che implementino la corretta informazione scientifica", dice la senatrice 5 Stelle richiamando, in particolare, il portale europeo di informazioni sulla sicurezza dei vaccini per contrastare la disinformazione che, stando a quanto annunciato dal commissario Ue alla Salute Vytens Andriukaitis, dovrebbe vedere la luce entro il 2019.