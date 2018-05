3 maggio 2018- 15:32 Sanità: Fattori (M5S), fake news provocano morti, combatterle un dovere (2)

(AdnKronos) - "E' fondamentale - sottolinea Fattori - contrastare le fake news e lasciare l'informazione in questo campo, quello sanitario-scientifico, un mano agli esperti. Anche dar spazio, in alcuni programmi di informazione, ad opinionisti -si pensi alle mamme no-vax- a mio avviso non è una strada corretta da percorrere".La sintesi di un lavoro che va a contrastare le fake news, per la senatrice grillina, potrebbe riassumersi in uno slogan: "mai più Stamina", dal nome del controverso trattamento terapeutico a base di cellule staminali inventato da Davide Vannoni, non un medico ma un laureato in psicologia che ha illuso tantissimi malati, soprattutto bambini, alle prese con patologie neurodegenerative.Benché l'intesa tra Iss e Adnkronos si concentri soprattutto su tre settori -vaccini, alimentazioni e farmaci- considerati i più bisognosi di intervento 'anti-bufale', Fattori invita a concentrarsi anche sul settore "oncologico e, più in generale, delle malattie incurabili. E' lì infatti che circolano più fake news, facendo leva sulla disperazione della gente e sul fatto che, questo è bene tenerlo a mente, dietro ogni bufala il più delle volte si nasconde un interesse economico".