SANITà: FEDERFARMA VERONA, BOOM DI SEGNALAZIONI PER CARENZE FARMACI (3)

15 febbraio 2018- 16:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Si tratta di farmaci molto importanti per la cura di gravi patologie del sistema nervoso e cardiovascolare, ma anche insulina, analgesici e antineoplastici, tutti prodotti che quasi sempre vengono venduti all’estero prima che sia garantita la copertura italiana. Ogni mese inviamo alla Regione Veneto che poi lo gira al Ministero della Salute, un elenco dettagliato di tutte le segnalazioni pervenute dalle singole farmacie della provincia", spiega. "Come farmacisti auspichiamo uno snellimento della procedura di segnalazione affinché in pochi secondi o addirittura in automatico il farmaco mancate possa essere posto all’attenzione degli organi competenti come l’Agenzia Italiana del farmaco, tramite il NAS dei Carabinieri, o la Regione stessa che per altro, grazie all’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, ha già portato la situazione veneta all’attenzione del Ministero della Salute. Ma evidentemente - conclude Arianna Capri - tutto questo ancora non basta e serve uno sforzo ancora maggiore da parte di tutti affinché questa piaga venga finalmente debellata".