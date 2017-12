SANITà: FI VENETO, VALVOLE KILLER, FAMIGLIE DANNEGGIATE NON POSSONO ESSERE LASCIATE SOLE

12 dicembre 2017- 17:25

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “La vicenda delle valvole cardiache difettose continua a tenere banco dopo 15 anni ancora oggi con la richiesta di restituzione degli anticipi dei risarcimenti ottenuti dalle famiglie che hanno perso o vissuto l’incubo di perdere un loro caro. Per questo, ho deciso di lavorare a una proposta di emendamento al bilancio da sottoporre all’esame dell’Aula, destinato risolvere questa beffa verso i danneggiati”. Ad intervenire sul tema delle valvole killer e delle ‘cartelle-beffa’ è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto Massimiliano Barison. “Il caso che coinvolge Margherita Sambin e sua figlia Caterina ha dell’assurdo; dopo aver assistito nel 2002 alla morte del marito e padre Antonio Benvegnù, a pochi giorni dall’operazione compiuta dall’allora primario Dino Casarotto che gli aveva innestato una valvola difettosa, si vedono ora recapitare un bollettino dell’Agenzia delle Entrate in cui si chiede la restituzione di 100.000 euro entro 60 giorni: una beffa, dopo il danno subito”, denuncia Barison.