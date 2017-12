SANITà: FI VENETO, VALVOLE KILLER, FAMIGLIE DANNEGGIATE NON POSSONO ESSERE LASCIATE SOLE (2)

12 dicembre 2017- 17:25

(AdnKronos) - “Dopo tanti anni - continua Barison - questa famiglia, che ha subito un danno enorme, è ripiombata nell’incubo di quei tristi giorni. Le Istituzioni in un primo momento hanno riconosciuto il danno e quindi il risarcimento; ora invece lo pretendono indietro con tecnicismi e cavilli burocratico-legali che umiliano e feriscono ulteriormente queste vittime. Nei giorni scorsi, ed anche oggi in Consiglio, madre e figlia mi hanno raccontato lucidamente la storia che hanno vissuto, fino alla decisione di andare a fondo della vicenda per capire il motivo per cui si è arrivati al decesso del familiare a pochi giorni dall’operazione, vicenda da cui poi è stata scoperta l’esistenza delle valvole difettose impiantate sia a Padova che a Torino”.“Ringrazio il presidente Zaia che ha colto la gravità di quanto sta accadendo - conclude Barison - e che ha annunciato di fare tutte le verifiche del caso”.