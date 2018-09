20 settembre 2018- 19:12 Sanità: F.Sala, onorati Mattarella abbia visitato nostre eccellenze

Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Un piacere e un onore per Monza che il presidente della Repubblica sia venuto a visitare le nostre eccellenze. Strutture così sono speciali sia perché sono molto vicino a chi soffre, sia perché ospitano chi studia e chi lavora nella grande comunità del San Gerardo con tutte le realtà che gli ruotano intorno: la fondazione Maria Letizia Verga, la fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, i team di medici, paramedici, i volontari". E' il commento del vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala al termine della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle strutture ospitate nel plesso dell'ospedale San Gerardo, in cui ha sede l'azienda socio sanitaria territoriale di Monza.Alla visita del presidente della Repubblica, che ha incontrato anche i medici e il personale dell'azienda ospedaliera, erano presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, oltre alle autorità del territorio. "Il 'San Gerardo' è un punto di fondamentale riferimento per il territorio non solo provinciale -ha concluso Sala- ma anche regionale e nazionale. Questo grande successo, ancora una volta, è determinato non solo dalle infrastrutture ma da tutto il personale che opera al suo interno".