7 gennaio 2019- 20:49 Sanità: Garofalo HC sale oltre 83% Casa Cura Nobili

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Garofalo Health Care, tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha perfezionato oggi, con le proprie risorse finanziarie disponibili, l’acquisizione di un’ulteriore partecipazione azionaria, pari al 30,75% del capitale sociale di Casa di Cura Prof. Nobili. Ghc già consolidava la partecipazione in Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., detenendone una partecipazione pari al 52,55% del capitale, acquisito attraverso due operazioni concluse rispettivamente a dicembre 2017 (per l’acquisto del 51,05% del capitale sociale) ed a luglio 2018 (per l’acquisto dell’1,5% del capitale sociale). GHC, con l’obiettivo di incrementare la propria partecipazione nella Casa di Cura Prof. Nobili, in virtù dell’odierna acquisizione, aumenta la propria partecipazione al capitale sociale di detta società fino all’83,30%.I risultati pro-forma al 31 dicembre 2017 della Casa di Cura Prof. Nobili sono stati pari a circa 9,1 milioni di euro in termini di ricavi, 1,3 milioni in termini di ebitda, 0,7 milioni in termini di utile netto, con una posizione finanziaria netta negativa pari a ca. Euro 4,8 milioni, ovvero pari alla cassa disponibile non avendo alcun debito finanziario. L’operazione è stata perfezionata oggi, a soli 18 giorni dalla conclusione del contratto preliminare per l’acquisto del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, con cui GHC consoliderà ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna; Regione tra le più virtuose d’Italia, in cui la Società è, peraltro, presente anche con l’Hesperia Hospital di Modena. La Casa di Cura Prof. Nobili, sita in Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna in Emilia-Romagna, è una struttura polispecialistica accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, che svolge funzioni di “Ospedale per il territorio” con un punto di primo intervento e servizio emergenza con ambulanza.