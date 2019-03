4 marzo 2019- 15:35 Sanità: Grillo, ‘fibromialgia in Lea? da ministero massima disponibilità’

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - "E’ in discussione al Senato in questo momento una proposta di legge. Da parte di questo ministero c’è assolutamente la disponibilità a porre il tema al nuovo Consiglio superiore di sanità per dare una valutazione in merito. Naturalmente ci vuole una valutazione tecnico-scientifica propedeutica al riconoscimento". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, a proposito della possibile introduzione della fibromialgia nei Lea.