25 febbraio 2019- 17:03 Sanità: Il palermitano Barbagallo eletto nel Comitato di Presidenza del Consiglio superiore

Palermo, 25 feb. (AdnKronos) - Il prof. Mario Barbagallo, Professore Ordinario di Geriatria presso l'Università di Palermo alla riunione di insediamento del Consiglio Superiore di Sanità, alla presenza del ministro della Salute Giulia Grillo, è stato eletto Vicepresidente della Sezione V. Presidente della sezione è stato eletto il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’IRCCS “Mario Negri” di Milano. Barbagallo farà, quindi, parte del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore di Sanità. Le competenze della sezione V includono Farmaci ad uso umano, i presidi medico chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi, i biocidi, Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva, dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, problematiche ed affari generali connessi.Il Consiglio Superiore di Sanità è composto da trenta membri di nomina, in carica per tre anni, individuati in base alle loro altissime competenze nelle discipline in cui si articola la sanità pubblica italiana oltre ai membri di diritto. Alla riunione di insediamento sono stati eletti: Presidente: Prof. Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma; Vicepresidenti: Prof.ssa Paola Di Giulio, associato di Scienze Infermieristiche all’Università di Torino, Prof. Paolo Vineis, ordinario di epidemiologia all'Imperial College di Londra.Sezione I: Presidente: Prof. Bruno Dalla Piccola, Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Vicepresidente: Prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sezione II: Presidente: Prof. Paolo Pederzoli, professore Ordinario di Chirurgia Generale - Università degli Studi di Verona, Vicepresidente: Prof. Luca Benci, professore di Diritto Sanitario - Università di Firenze. Sezione III: Presidente: Prof. Massimo Rugge, Ordinario di Anatomia Patologica ed Oncologia - Università degli studi di Padova Vicepresidente: Prof. Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia - Università di Padova. Sezione IV: Presidente: Prof. Vito Martella, Ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici – Università di Bari, Vicepresidente: Prof. Mario Alberto Battaglia, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica - Università di Siena. Sezione V: Presidente: Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’IRCCS “Mario Negri” di Milano, Vicepresidente: Prof. Mario Barbagallo, Professore Ordinario di Geriatria – Università di Palermo.