SANITà: IN SICILIA PROGETTO 'TRINACRIA', TELEMEDICINA E FORMAZIONE IN AREE DISAGIATE (2)

1 giugno 2017- 15:33

(AdnKronos) - "Il progressivo invecchiamento della popolazione e un crescente aumento delle richieste di prestazioni per le patologie croniche - aggiunge - hanno portato a un profondo sbilanciamento tra domanda e offerta. Un contesto diverso che oggi impone al servizio sanitario di seguire un percorso di cure il più specializzato possibile, integrato ed omogeneo su tutto il territorio, che deve diventare sede primaria di assistenza e di risposta ai bisogni socio-sanitari. I servizi assistenziali - conclude - devono perciò riferirsi a prestazioni di prevenzione, di diagnosi dei trattamenti terapeutici, della gestione delle cronicità e di risposta alle esigenze dell'emergenza-urgenza e non limitarsi al solo trasferimento del paziente".Telemedicina e formazione sono i due cardini del modello sperimentale del progetto Trinacria. Grazie all"implementazione della telemedicina e il potenziamento della tecnologica (Ict), le informazioni potranno essere trasferite attraverso la telediagnosi e il teleconsulto. Saranno resi disponibili i supporti tecnologici e professionali necessari per poter fornire prestazioni sanitarie qualificate, limitando di conseguenza gli spostamenti di assistiti e operatori. Per risolvere invece la carenza di percorsi formativi specifici a causa dell'isolamento professionale degli operatori sanitari, è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'assessorato regionale della Salute e l'Ordine dei medici di Palermo (firmatari l'assessore Gucciardi e il presidente dell'Omceo Toti Amato) che affida all'Omceo la gestione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale dedicati all'emergenza-urgenza e alle maxiemergenze per il personale sanitario e di percorsi indirizzati all'autosoccorso per i cittadini.