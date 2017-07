SANITà: IN VENETO NELLA RETE TRAUMA ENTRA IL CTO DI CAMPOSAMPIERO (2)

3 luglio 2017- 14:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per rendere operativo il CTO sono stati ristrutturati e riorganizzati due piani del nosocomio, con cinquanta posti letto, più altri venti di chirurgia maxillofacciale, chirurgia vascolare e neurochirurgia. Tra le varie nuove tecnologie, spicca un angiografo installato nell’area della radiologia interventistica, che sarà ad esempio prezioso non solo per la diagnostica, ma anche per intervenire immediatamente in caso di lesioni vascolari o di emorragie in atto.Del “pacchetto” fa parte anche una nuova unità mobile di rianimazione, acquistata con il contributo della Fondazione Cariparo.