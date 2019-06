4 giugno 2019- 13:45 Sanità: in Veneto Orientale bonus ombrellone per le neo mamme

Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Spiagge ‘in rosa’, amiche della cicogna e dei bebè, regalano un bonus ombrellone alle neo-mamme. Accade nel Veneto Orientale, nel territorio dell’Azienda sanitaria più turistica d’Italia, che vanta un litorale di circa 57 chilometri di spiagge attrezzate frequentate ogni anno da 22 milioni di presenze turistiche, pari al’89.5 per cento dell’intero comparto balneare veneto. Dal 1° giugno l’azienda sanitaria locale del Veneto Orientale, in collaborazione con Unionmare Veneto (l’associazione dei gestori degli stabilimenti balneari) e il sostegno della banca di credito cooperativo San Biagio Veneto Orientale mette a disposizione delle mamme che partoriscono nei due punti nascita del territorio – San Donà di Piave e Portogruaro – anche un voucher per usufruire gratuitamente per due settimane di un ombrellone e due lettini negli stabilimenti balneari di Bibione, Caorle, Eraclea e Jesolo.“Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare” è lo slogan scelto dall’Ulss balneare per promuovere, in via sperimentale, un progetto che coniuga salute e famiglia, attenzione alla natalità e dimensione sociale dell’impresa turistica. Il bonus-ombrellone per le neomamme che partoriranno negli ospedali del territorio sarà valido anche per tutta la stagione estiva 2020. Insieme al voucher i reparti maternità di Portogruaro e San Donà consegneranno ai neogenitori anche un opuscolo con consigli e istruzioni per l’esposizione al sole, i vantaggi dell’ambiente marino nei primi mesi di vita, le precauzioni da adottare. Una mini-guida in tre lingue curata da Pier Giuseppe Flora, direttore del Dipartimento materno infantile dell’Ulss4 Veneto Orientale e dalla Clinica di dermatologia dell’Università di Padova, finanziato dalla banca San Biagio del Veneto Orientale.