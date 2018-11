29 novembre 2018- 11:40 Sanità: in Veneto primo prelievo di rene in chirurgia robotica

Padova, 29 nov. (AdnKronos) - Per la prima volta in Veneto è stato eseguito all'Ospedale di Padova un prelievo di rene in chirurgia robotica avanzata. L’intervento eseguito alcuni giorni fa con successo, è durato meno di 2 ore. La nuova tecnica, che coniuga i vantaggi della laparoscopia già da tempo applicata in questo centro, presenta ora con il robot evidenti vantaggi sia per le basse percentuali di complicanze che per il recupero molto veloce del paziente, sia per il dolore post operatorio minore che per i migliori risultati estetici (soli 6 cm. la ferita) oltre che per l’eccellente funzionalità del trapianto effettuato. La signora di 63 anni è stata dimessa appena dopo alcuni giorni. L’equipe guidata da Lucrezia Furian e Cristina Silvestre, ha deciso di eseguire l’espianto del rene sano in chirurgia robotica (Robotic Assisted Surgery). Furian, con training in Belgio, primo operatore ha eseguito l’intervento chirurgico manovrando a distanza ravvicinata il robot che, al suo comando, eseguiva le manovre più delicate di chirurgia mini invasiva. All’equipe ha preso parte personale anestesiologico: Paolo Feltracco, Stefania Barbieri, Alessandro De Cassai.Impegnato inoltre personale infermieristico e operatori tecnici: Sergio Boccella, Maria Cristina Berto, Silvano Massaro, Gloria Zambolin, Matilde Schiavolin, Romeo Vanzetto, Daria Marcolongo, Silvana Chinello.