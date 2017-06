SANITà: IN VENETO TRATTENUTA DEL 5 P.C. SU LIBERA PROFESSIONE DEDICATA A LISTE D'ATTESA (2)

27 giugno 2017

(AdnKronos) - L’operazione ospedali aperti di notte poi -prosegue Zaia- continua a ottenere ampio gradimento tra le persone e va assolutamente sostenuta. I suoi costi annui sono elevati, ma la risposta ottenuta ci spinge a proseguire, costi quel che costi"."Non dimentichiamo infatti che l’obbiettivo primo della nuova legge del 2016 per il governo delle liste d’attesa -ricorda Zaia- indica nel 90% la percentuale minima per il rispetto dei tempi previsti per ogni singola fascia di prestazioni. Per alcune già ci siamo, per altre manca poco o pochissimo. Con la decisione di oggi faremo altri significativi passi avanti".