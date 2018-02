SANITà: LORENZIN, 5 MLD IN PIù IN 5 ANNI PER FARLA FUNZIONARE COME OROLOGIO

6 febbraio 2018- 13:01

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Noi abbiamo avuto una crisi del ceto medio in questa lunghissima crisi economica italiana. Non a caso 10 anni fa il 74% della popolazione si riteneva ceto medio, oggi il 34%. Credo ci sia la necessità di una serie di misure che risollevino il ceto medio e ridiano potere d’acquisto alle famiglie ed ai pensionati. Questo è nel mio programma elettorale, in continuità con l’azione di governo, dopo la recessione e dopo la crisi, ora bisogna gestire una fase di sviluppo". È quanto dichiara il ministro della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin, a Unomattina su Rai1."Per la sanità però bisogna essere molto chiari - aggiunge - Io mi sono battuta in questi 5 anni perché non ci fossero più tagli lineari. Per ogni legge di bilancio ho dovuto affrontare difficoltà enormi per avere anche solo 100 milioni di euro in più. Deve essere chiaro a tutti, e lo dico anche ai miei alleati di governo - visto che in questa campagna si fanno promesse che valgono centinaia di miliardi - al sistema sanitario nazionale bastano 5 miliardi di euro in più in cinque anni. Un miliardo in più rispetto alle previsioni Def ogni anno per avere un SSN che funziona come un orologio", aggiunge.