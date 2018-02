SANITà: LORENZIN, 5 MLD IN PIù IN 5 ANNI PER FARLA FUNZIONARE COME OROLOGIO (2)

6 febbraio 2018- 13:01

(AdnKronos) - "Sono pochi soldi, una priorità per garantire un Ssn universalistico e l’accesso alle cure di tutti. Bisogna poi però avere il coraggio di ritornare nel rapporto tra Stato e Regioni, che è un rapporto ancora ambiguo dal punto di vista della salute. Penso alle liste d’attesa, che sono un tema di organizzazione regionale. Lo Stato può fare quasi nulla. Da questo punto di vista il controllo e le linee di organizzazione devono ritornare in mano all’organizzazione centrale", conclude Lorenzin.