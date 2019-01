7 gennaio 2019- 14:01 Sanità: Lorenzin, 'Css sotto dossieraggio, fare luce al più presto'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - “Sono veramente dispiaciuta per i rappresentanti del Css, uomini e donne di altissima caratura, personalità scientifiche di livello mondiale, medici che hanno lavorato con successo nei più importanti istituti italiani e internazionali, messi sotto dossieraggio per scoprire e colpire opinioni o idee politiche o perfino per aver curato vip". Così Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare ed ex ministro della Salute."Quando li ho chiamati per un servizio pubblico di grande delicatezza e prestigio, non remunerato, come il Css - rimarca - non avrei mai pensato che avrebbero potuto trovarsi sottoposti a dossier, gogna mediatica solo per giustificare un’epurazione condotta con uno stile senza precedenti, quando tra l’altro è nei poteri del ministro sciogliere il Css e rinominarlo”. “Sono molto preoccupata per questa rivoluzione bianca in base alla quale- a leggere l’articolo di stampa di oggi- sembra pratica comune per il M5S chiedere di redigere dossier su quelli che ritengono personaggi scomodi o distonici dal Movimento e poi utilizzarli in vario modo", prosegue l'ex responsabile della sanità.