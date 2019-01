7 gennaio 2019- 14:01 Sanità: Lorenzin, 'Css sotto dossieraggio, fare luce al più presto' (2)

(AdnKronos) - "Quando poi questa pratica la si esercita su scienziati e medici la cui colpa è ad esempio aver operato un ex presidente del Consiglio - e dico io chissà quanti altri famosi e non famosi- ci si chiede dove si fermeranno. È molto facile costruire profili o demolirli quando si è padroni del web. Oggi tocca ai medici, domani ai magistrati, al funzionario che vuoi eliminare o promuovere, poi al vicino di casa scomodo. Questa vicenda è a dir poco inquietante e ci aspettiamo che venga fatta chiarezza", auspica Lorenzin. "Sulle prossime nomine del CSS spero solo siano bravi e competenti a prescindere dalle loro idee, h-index e impact-factor sono indicatori oggettivi per i profili della ricerca e mi permetto di consigliare alla ministra di non considerare la frustrazione come elemento di valutazione dei medici richiamati dall’estero, ma il merito”, conclude.