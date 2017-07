SANITà: MATTARELLA, GARANTIRE A CITTADINI CURE E RICERCA

28 luglio 2017- 12:16

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - "Garantire ai nostri concittadini interventi sanitari terapeutici e capacità di ricerca adeguate e moderne, è un contributo alla qualità del nostro Paese e della sua convivenza e anche in questi istituti il circuito tra cure e ricerca è non soltanto strettamente legato l'uno all'altro ambito, ma è anche costantemente praticato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando questa mattina la Cyberknife installata di recente presso il reparto di Radioterapia degli Ifo di Roma. "Questo che abbiamo visitato -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un impianto di grande valore tecnologico, di frontiera tecnologica, ma è soltanto uno dei punti in cui si esercita la vostra attività, complessa e articolata, con una grande quantità di pazienti, di persone che guardano a questi istituti". "Il paziente è sempre al centro delle vostre attenzioni, del vostro impegno, della vostra professionalità. Nei due ambiti degli istituti vi sono pazienti di vario genere, molti di questi vedono messi in discussione il loro presente, il loro futuro, la loro condizione. Quindi l'approccio con il paziente che tenga conto di questa condizione è anche come terapia molto più efficace. E questo lo sapete bene, rientra nella vostra pratica professionale. E' un impegno per il nostro Paese -ha concluso Mattarella- di grande importanza".