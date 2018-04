21 aprile 2018- 19:20 Sanità: medici Palermo, carneficina incontrollata, subito risposte

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Il servizio sanitario pubblico è un valore sociale e chi non lo merita deve perdere ogni beneficio, compresa l'assistenza gratuita. Siamo di fronte a una 'carneficina' incontrollata senza precedenti e le istituzioni non possono più stare a guardare senza mettere in campo risposte stringenti. Il fenomeno è talmente grave che non bastano più sanzioni, tribunali e costituzioni di parte civile, servono provvedimenti forti e immediati". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici Toti Amato oggi pomeriggio durante il sit-in 'Stop alla violenza', organizzato dai medici di Palermo in piazza Politeama, per chiedere alle istituzioni strumenti in grado di ristabilire "un clima di rispetto e fiducia tra medico e paziente"."Medici e personale sanitario - ha aggiunto - sono diventati ormai una preda da prima linea su cui riversare l'isteria più pericolosa causata da un sentimento profondo di disagio sociale diffuso in Sicilia, come in tutto il Paese". Amato ha lanciato anche un appello a tutti i professionisti dell'informazione, chiedendo di difendere "il grande valore della loro professione, rilevando e commentando le fake e le informazioni fuorvianti, il più delle volte diffuse solo per scopi commerciali, scatenando l'isteria delle menti più deboli".